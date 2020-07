Wochenende für Väter und Söhne

Oft fehlt die Zeit, dass die Männer in der Familie losziehen und ihre Abenteuerlust stillen oder "Männergespräche" führen. Der Arbeitskreis Jungenarbeit im Landkreis Erlangen-Höchstadt will interessierten Vätern und Söhnen (elf bis 15 Jahre) genau diese Möglichkeit bieten: Von Freitag, 21., bis Sonntag, 23. August, können sie im Jugendcamp Vestenbergsgreuth des Kreisjugendrings gemeinsam ein Wochenende verbringen, teilt der Arbeitskreis mit.

Im Rahmen der zu diesem Zeitpunkt geltenden Hygieneschutzbestimmungen wollen die Organisatoren in der Halle klettern und den Indoor-Hochseilgarten in Forchheim begehen. Dem Organisatorenteam um Klaus Böhm geht es auch darum, Vätern und Söhnen genügend Raum und Zeit für Gespräche zu bieten. Insgesamt stehen jedoch Spaß und Erlebnisse im Vordergrund.

Um Anmeldung bei Klaus Böhm per E-Mail an klaus.boehm@erlangen-hoechstadt.de wird gebeten. Anmeldeschluss ist am Freitag, 14. August. Eine Teilnahmegebühr wird erhoben. red