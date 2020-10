Die katholische Landvolkshochschule Feuerstein veranstaltet von Freitag, 9. Oktober, bis Sonntag, 11. Oktober, in der Landvolkshochschule Feuerstein ein Wochenende für alleinerziehende Mütter und Väter mit Kindern. Die Erfahrungen haben gezeigt, wie wertvoll und kostbar es ist, wenn sich für ein Wochenende Familien in einer ähnlichen Lebenssituation zusammenfinden. Die Kombination aus Familie/Beruf/ Organisation und häufig auch Absprachen innerhalb der Familie stellen den Alltag immer wieder auf den Kopf. Die Kosten betragen 103 Euro pro Erwachsener, 33 Euro für das erste Kind und Gastkind, 23 Euro für jedes weitere Kind. Die Gebühren enthalten die Kurskosten, Übernachtung und Vollverpflegung in Bio-Qualität. Informationen zum Wochenende gibt es bei der Katholischen Landvolkshochschule Feuerstein in Ebermannstadt, unter der Telefonnummer 09194/73630 oder via E-Mail an zentrale@klvhs-feuerstein.de. red