Die Marktgemeinderäte von Gößweinstein kommen am Donnerstag, 26. November, um 19 Uhr im Pfarrheim in Gößweinstein (Am Kreuzberg 8) zu einer Sitzung zusammen. Themen sind die Entwässerungssatzung mit Neukalkulation der Einleitungsgebühr ab 2021 sowie die Verschiebung des Standortes des auf dem Parkplatz des Höhenschwimmbad geplanten Mobilfunkturmes in den Bereich Kohlstein. Ein weiteres Thema ist die Sanierung und Nutzung des Bahnhofsareals Behringersmühle. red