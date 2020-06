Wo Spaziergänger bis Mitte Juli im Coburger Land ihre Hunde anleinen sollten

Trotz der europäischen Vogelschutzrichtlinie und intensiver Schutzbemühungen nehmen die Bestände der Wiesenbrüter in Bayern und damit auch im Coburger Land dramatisch ab. Deswegen bittet Christian Fischer, der Gebietsbetreuer des LBV für die Wiesenbrütergebiete im Coburger Land, in einer Pressemitteilung um einen respekt- und rücksichtsvollen Umgang mit der Natur in den Vogelschutzgebieten: "Bitte lassen Sie Ihren Hund bis Mitte Juli im Itzgrund, im Meederer Rieth, in den Sulzdorfer und Glender Wiesen und in der Rodachaue nicht frei herumlaufen und verlassen Sie dort nicht die Wege."

Die Schützlinge von Christian Fischer sind die sogenannten Wiesenbrüter. Das sind bodenbrütende Vögel feuchter und nasser Wiesen und Weiden: Braunkehlchen, Bekassine, Kiebitz, Wachtelkönig und Wiesenpieper. Dabei ist das Coburger Land ein bedeutendes Brutgebiet der Bekassine in Bayern. "Wir haben in unserer Region eine besondere Verantwortung für den Erhalt dieser seltenen Art", erklärt der Gebietsbetreuer.

Warum geht es den Wiesenbrütern schlecht bei uns? Wiesenbrüter stellen besonders hohe Ansprüche an die Qualität ihrer Lebensräume. So benötigen sie für die erfolgreiche Aufzucht ihres Nachwuchses zum Beispiel magere, blüten- und insektenreiche Feuchtwiesen mit später, ein- bis zweischüriger Mahd. Diese empfindlichen Refugien sind auch in unserer Landschaft selten geworden. Da die Populationen im Coburger Land auf kleine Restbestände geschrumpft sind, können sich bereits geringfügige Verluste durch Störungen existenzbedrohend auswirken. Die störungsempfindlichen Wiesenbrüter können nicht einschätzen, ob zum Beispiel ein freilaufender Hund völlig harmlos oder gefährlich für sie ist. Aufgeschreckte Elternvögel verlassen vorübergehend Gelege oder Küken, die dann Wetter und Fressfeinden schutzlos ausgeliefert sind.

Die wichtigsten Vogelschutz- und Wiesenbrütergebiete im Coburger Land werden auf Lagekarten auf der Homepage der LBV-Kreisgruppe Coburg (www.coburg.lbv.de) gezeigt. red