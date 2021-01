Zum Artikel "Die missachtete Armee" vom 22.11.2020:

In seinem FT-Kommentar "Die missachtete Armee" vom 20.11.20 bedauert Thomas Lange, "einer, der gedient hat" (ich auch), den geringen Rückhalt der Bundeswehr in der Bevölke-rung und beneidet die US-Army um die hohe Achtung, die ihr in der US-Gesellschaft entgegengebracht wird.

Dass das so ist, ist vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte, die Herr Lange völlig außer acht lässt, sicher sehr verständlich. Eigentlich kann man jedes Militär zwiespältig sehen, als ein (vielleicht) notwendiges Übel. Auch die US-Begeisterung über ihre Army halte ich angesichts vieler übler Vorfälle bei ihren weltweiten Einsätzen einschließlich Guantanamo gar nicht für angebracht.

Ferner beklagt Herr Lange die großen Mängel bei der Ausrüstung der Bundeswehr und fordert die "bestmögliche Ausrüstung" und daher eine "massive Erhöhung des Wehretats". Er verschweigt dabei, dass der deutsche Militäretat seit 2014 bereits um fast 40 Prozent gesteigert wurde von 32,4 Milliarden Euro auf 45,2 Milliarden 2020 (an die Nato wurden sogar über 50 Milliarden gemeldet, weil auch in andern Etats Militärausgaben versteckt sind). Das ist das größte Wachstum aller Bundesetats!

Warum gibt es dann immer noch einen miserablen Zustand der Bundeswehrausrüstung? Was haben die mit all den zusätzlichen Milliarden gemacht? Entweder liegt hier ein Versagen von Bundeswehr und Verteidigungsministern vor oder diese jammern trotz hohen Etats, um immer noch mehr zu erhalten!

Wahrscheinlich trifft Letzteres zu, denn nach eigenen Angaben hat die Bundeswehr seit 2014 für Ausrüstungsinvestitionen 35 Milliarden Euro ausgegeben, darunter 90 Projekte mit je über 25 Millionen.

Auch Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer hat vor kurzem trotz aller andern Probleme sich dringlich für eine weitere Aufstockung des Bundeswehretats ausgesprochen, bis hin zur Zwei-Prozent-Marke BIP (das hieße über 70 Mrd), wie es die USA schon lange fordern.

Der Hintergrund ist wahrscheinlich eine geplante Aufrüstung, denn es stehen (weitere) viele Milliarden schwere Rüstungsprojekte an: Kauf von rund 90 Eurofightern und 45 amerikanischen F18 als Ersatz für Tornados, bewaffnete Drohnen und für die fernere Zukunft das FCAS, die nächste Generation von Luftkampfsystemen u.v.m. Das ist viel mehr als "die Behebung der größten Mängel", Herr Lange!

Sollten wir nicht stattdessen mehr Sicherheit durch Entspannungsbemühungen und Abrüs-tungsgespräche, durch den Stopp aller Waffenexporte in Krisengebiete und die Stärkung des Völkerrechts anstreben? Brauchen wir heute, in Corona- und Klimakrisenzeiten, unsere Mittel nicht für Wichtigeres?

Günter Winkler

Bamberg