Noch bis vor wenigen Jahren durften sie unter den Strommasten wachsen: Sträucher, Gräser, Stauden, Wildblumen. Und mitten drinnen lebten Vögel sowie andere Kleintiere. Kleine grüne Inseln in sonst ausgeräumter Kulturlandschaft. Doch seit einiger Zeit wird auch am Fuße der Strommasten alles gerodet. Nicht nur im Landkreis Coburg. Obwohl die Pflanzen sicherlich nicht in die Leitungen hineingewachsen sind. Insektenschutz, Artenschutz, Naturschutz gehen doch anders, fragt sich Horst Schunk. Foto: Horst Schunk