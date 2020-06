Wo sich hungrige Schnäbel öffnen

Fünf hungrige Rotschwänzchen-Schnäbel streckten sich der Handy-Kamera von Gunda Kreutzer entgegen: Ihr gelang damit das Bild der Woche bei der Aktion "Gartenfreuden" des Kreisverbandes für Gartenbau und Landespflege und der Umweltstation des Landkreises Lichtenfels. In dem Garten in Burgkunstadt wäre zwar auch ein Vogelhaus frei gewesen, aber die Rotschwänzchen-Eltern haben sich lieber einen Platz unter dem Dachvorsprung des Schuppens ausgesucht. Das ist typisch, bevorzugen Rotschwänzchen doch Halbhöhlen mit großem Flugloch. Die Entwicklungszeit der Jungen dauert in etwa so lange wie die Brutzeit der Eier, nämlich jeweils zwölf bis 14 Tage. Und die Tage des Ausfliegens werden wohl für Gunda Kreutzer ebenso spannend wie für die Jungvögel selbst. Alle "Gartenfreuden"-Bilder sind auf www.landespflege-lichtenfels.de zu sehen. Wer mitmachen möchte, kann ein Foto je Woche einsenden an "gartenfreuden@landespflege-lichtenfels.de".