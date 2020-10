Ein riesiger Komet rast in hoher Geschwindigkeit auf die Erde zu und soll Berechnungen zufolge vor Eintritt in die Erdatmosphäre verglühen. Doch die Prognosen stimmen nicht - ein erstes Fragment des Kometen zerstört ganz Florida. Nur ein ausgewählter Kreis von Personen wird in Grönland in Sicherheit gebracht, wie Ingenieur John Garrity (Gerard Butler) mit seiner Familie. Doch die Fahrt dorthin wird zum Spießrutenlauf und die Familie im Chaos verzweifelnd fliehender Menschen und plündernden Horden auseinandergerissen. Ric Roman Waugh führt Regie bei "Greenland". Der Katastrophenfilm (FSK: 12) läuft im Kino Utopolis täglich außer Montag um 17.20 und 19.50 Uhr. Foto: Tobis