Die Liedermacherin Stefanie Schwab aus Würzburg singt am Sonntag, 11. Oktober, bei der "Sinnzeit" um 18 Uhr in der Kirche in Knetzgau. "Wo ist der Himmel?", lautet der Titel ihres neuen Konzertprogramms. Unter diesem Motto macht sie sich auf die Suche nach dem, was dem ganzen Menschen Freude bringt und guttut.

Nach sechs Monaten Zwangspause freuen sich Elfriede Schneider und Pastoralreferent Johannes Simon auf die "Sinnzeit", den "Gottesdienst für Zweifler, Ungläubige und andere gute Christen". Weitere "Sinnzeiten" sind am 8. November um 18 Uhr in der Pfarrkirche Ebern mit der Band "Spurensucher" aus Knetzgau und am 13. Dezember um 18 Uhr in der Pfarrkirche in Knetzgau.

Näheres steht im Internet unter www.sinnzeit.de oder ist bei Pastoralreferent Johannes Simon unter der Telefonnummer 09521/9512471 zu erfahren. Es gelten die aktuellen Corona-Bedingungen für Gottesdienste. red