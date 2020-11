Nach dem Raubüberfall auf einen Taxifahrer am Wochenende in Lichteneiche bitten die Ermittler der Polizei weiter um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wie berichtet, überfiel am Sonntag gegen 1.30 Uhr ein 23-jähriger Mann aus dem Landkreis einen 67-jährigen Taxifahrer auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in dem Memmelsdorfer Ortsteil und flüchtete anschließend mit dessen Geldbeutel samt der Tageseinnahmen in Höhe eines niedrigen dreistelligen Eurobetrags. Bereits etwa ein Stunde nach der Tat konnte der Täter vorläufig festgenommen werden. Wie die Polizei jetzt mitteilt, hatte der 23-Jährige bei der Festnahme den zuvor erbeuteten Geldbeutel des Taxifahrers nicht mehr bei sich. Vermutlich entledigte er sich des Portemonnaies während seiner Flucht. Die Ermittler des Fachkommissariats der Kriminalpolizei Bamberg bitten daher um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer einen auffällig großen, schwarzen Bedienungsgeldbeutel im Bereich Lichteneiche auffinden sollte, wird gebeten, dies umgehend der Kripo, Telefon 0951/9129-491, mitzuteilen. red