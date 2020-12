Michael Memmel

Man kann sich die Verzweiflung des Mannes (natürlich, es muss ein Mann gewesen sein!) bildlich vorstellen: Bedröppelt steht er im Wohnzimmer, ein paar verstreute Geschenke vor sich am Boden, während seine Frau Zeter und Mordio schreit: "Ich hatte Dir doch mehrmals gesagt, dass Du Dich in diesem Jahr um den Baum kümmern musst! Und jetzt frage ich Dich: Wo ist er denn? Herr Gott, kann man sich bei Dir auf nichts verlassen?!"

Was bleibt dem vergesslichen Kerl da anders übrig, als die nächtliche Corona-Ausgangssperre am Heiligabend zu ignorieren und nachts auf Christbaumjagd zu gehen. Nun so recht fündig wurde er in Bamberg nicht, aber auf einer Terrasse im Kapellenschlag entdeckte er zumindest einen LED-Lichtschlauch in Tannenbaumform und weitere Elektroartikel, die er schließlich mitgehen ließ. Vielleicht konnte er damit die Stimmung zu Hause etwas aufhellen.

Und hoffentlich kommt er zur Vernunft und meldet sein Vergehen selbst bei der Polizei. Andernfalls muss diese auf Zeugen warten, die im Kapellenschlag in der Nacht zum ersten Feiertag zwischen 23.30 und 5.45 Uhr etwas Verdächtiges beobachtet haben (Tel. 0951/9129-210). Viel zu befürchten wird der Täter nicht haben: Wenn der Grund für den Diebstahl unseren Vermutungen entspricht, war es ein klarer Fall von Notwehr!