Wo ist das Trekkingrad abgeblieben?

Am Montag, zwischen 11.45 und 18 Uhr, wurde vor einer Metzgerei in der Kloster-Banz-Straße ein dort versperrt abgestelltes schwarz-rotes Trekkingrad gestohlen. Das Rad der Marke Velotraum Cross hat einen Zeitwert von 4680 Euro. Täterhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0951/9129-210 entgegen. Schmierereien an zwei Stromkästen Am Mittwochabend wurden im Bereich Memmelsdorfer Straße/Kaspar-Zeuß-Weg an zwei Stromverteilerkästen erneut Graffiti-Schmierereien entdeckt. Es entstand ein Sachschaden in dreistelliger Höhe. Die Polizei bittet um Hinweise. 39-Jährige stand unter Drogeneinfluss Am Mittwochabend gegen 21.30 Uhr fiel der Polizei in der Nürnberger Straße eine Autofahrerin auf, weil sie dort mit überhöhter Geschwindigkeit fuhr. Als die 39-Jährige dann einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde, bemerkten die Beamten drogentypische Ausfallerscheinungen bei ihr, was ein durchgeführter Urin-Test bestätigte. Die Autofahrerin musste sich einer Blutentnahme unterziehen und ihren Pkw stehen lassen. Mazda braucht neues Kennzeichen Von einem roten Mazda, der zwischen vergangenem Samstag und Montag am Münchner Ring auf dem Parkplatz eines Supermarktes stand, wurde das hintere amtliche Kennzeichen gestohlen. Täterhinweise nimmt die Polizei unter Telelefon 0951/9129-210 entgegen.

Wer hat den Mini heimgesucht? Von einem grau-schwarzen BMW Mini haben Unbekannte zwischen Dienstagabend, 21.30 Uhr, und Mittwochmorgen, 9.30 Uhr, in der Aubachstraße die A-Säulenverkleidung herausgebrochen und gestohlen. Auch in diesem Fall bittet die Bamberger Polizei um Zeugenhinweise. pol