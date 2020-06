Wo Blue Jeans blühen...

Da stehste im Wald und siehst ihn vor lauter Hosen nicht. So ging es unserem Kollegen Christoph Winter. Er glaubte seinen Auge nicht zu trauen, trafen sich doch da vier ausgediente Jeanshosen zum stummen Stelldichein - bepflanzt mit Primeln, Stiefmütterchen - und genau hingeschaut - Männertreu am Latz. Eine wunderbare Idee eines uns unbekannten Künstlers, die uns schmunzeln lässt und in Sachen Nachhaltigkeit vier Sterne bekommt. nel