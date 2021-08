Der Musiker und Kinderbuchautor Andreas Hüging sowie seine Co-Autorin Angelika Niestrath waren in Neustadt und setzten ihr witziges und freches Kinderbuch "Gängsterpferde" in der Mehrzweckhalle in der Heubischer Straße actionreich und temperamentvoll in Szene.

Die Veranstaltung fand auf Einladung der Mediathek und gefördert durch das Programm "Neustart Kultur" des Deutschen Literaturfonds im Rahmen des Sommerferien-Leseclubs in Bayern statt. Mit eigenen Songs zum Buch, einer Beamershow und einer mitreißenden Performance zogen Hüging und Niestrath ihr Publikum in den Bann.

Was die beiden Künstler auf die Bühne zauberten, war eigentlich fast schon ein Kindermusical. So begeisterte die gelungene Vorstellung - der man noch ein paar Zuschauer mehr gewünscht hätte - Jung und Alt gleichermaßen und machte natürlich neugierig auf den Fortgang der Handlung. Deshalb wurde der Büchertisch nach der anschließenden Signierstunde durch die neu gewonnenen Fans und ihre Eltern auch ziemlich leergekauft, und die beiden sympathischen Autoren schrieben geduldig Widmungen in Bücher, Hörbücher und auf Autogrammkarten, berichten die Mitarbeiterinnen der Mediathek, die sich sehr über den Erfolg dieser musikalischen Lesung freuen. Das stelle Werbung für Kinderliteratur im besten Sinne dar.

Sie versprachen dem Publikum, weitere witzige Buchtitel dieses Autorenpaares in ihren Bestand aufzunehmen. red