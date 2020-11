Hygiene-Zertifikat für Hotel Frankenland Bad Kissingen — Das Hotel Frankenland hat eine Hygiene-Zertifizierung erhalten, die einem bestimmten Anforderungskatalog entsprechen muss. Die DC Deutsche Cert GmbH & Co. KG bietet ein Hygienemanagement-Zertifikat namens HYQ an, welches speziell auf die Hygieneanforderungen in der Hotellerie ausgelegt ist. Eine Re-Zertifizierung erfolgt alle drei Jahre. Nach einer Analyse des vorliegenden Hygienekonzeptes sowie dessen Umsetzung erstellen qualifizierte Auditoren eine Maßnahmenliste im Abgleich mit dem Anforderungskatalog der DC Deutschen Cert GmbH & Co. KG.

Das Hotel Frankenland ist nun seit Ende Oktober das neueste Mitglied der zertifizierten Hotels. Die Geschäftsführung des Vier-Sterne-Hotels mit hauseigenem Erlebnisbad, Wellness- und Spa-Bereich hat sich angesichts der herausfordernden Situation im Umgang mit Covid-19 dazu entschlossen, mit Hilfe des HYQ-Zertifikats ein Zeichen zu setzen, heißt es in einer Pressemitteilung des Hotels.

Man möchte seinen Kunden in diesen unsicheren Zeiten aktiv ein Sicherheitsgefühl bieten und mögliche Bedenken bezüglich eines Erholungsurlaubs im "Frankenland" ausräumen, heißt es in der Pressemeldung weiter. red