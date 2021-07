Der Marktgemeinderat Marktleugast hält seine nächste Sitzung am Montag, 26. Juli, um 19 Uhr im Bürgersaal, Marktstraße 25 in Marktleugast. Zur Beratung steht der gemeinsame Antrag der HBG-Fraktion und der CSU-Fraktion zum Bau eines Fuß- und Radweges über die Koser zur Anbindung von Marktleugast an das Radwegenetz des Marktes Stammbach und des Landkreises Hof auf der Tagesordnung. Informationen gibt es zudem aus dem Bauamt und vom Bürgermeister. red