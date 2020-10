Ramona Brehm besuchte als "Botschafterin der Region" den städtischen Kindergarten Creidlitz. Im Rahmen der Aktion "Wir sind stärker als das Virus!" der Coburg Stadt und Land aktiv GmbH möchten drei Botschafter der Region Kindern und Senioren eine Freude bereiten.

Ramona Brehm machte den Auftakt und besuchte, zusammen mit Florian Eckardt von der Coburg Stadt und Land aktiv GmbH, den städtischen Kindergarten in Creidlitz. Als sie im traditionellen Schwarz der Schornsteinfeger den Kindergarten betrat, wartete schon eine gespannte Gruppe von Vorschülern. Zum Einstieg gab es eine Geschichte vom kleinen Schornsteinfeger. Danach berichtete die Miss Handwerk aus dem Jahr 2018 über ihren Beruf. Sie zeigte ihr Werkzeug und Arbeitsmaterial und nahm anschließend die Kinder mit in den Heizungsraum des Kindergartens um auch praktisch vorzuführen, was eine Schornsteinfegerin macht. Neben weiteren Geschichten und Fragerunden überreichte sie den Kinder Marzipan-Glücksschweinchen, die von der Konditorei Schubart gespendet waren. Nach einer spannenden Stunde verabschiedeten die Kinder die Besucher mit der Frage: "Kommt ihr nächstes Jahr wieder?"

Nach mehreren Monaten des Lockdowns ist der Zutritt zu Kindergärten und Senioreneinrichtungen immer noch eingeschränkt. Ähnlich sieht es im Freizeitbereich von vielen Kindern und Jugendlichen aus. Das Leben ist nicht wie vor dem Virus und umso wichtiger ist es immer wieder zu zeigen, dass das Leben dennoch weiter geht. "Dies war auch der Anlass für uns, Kinder und Senioren in den Fokus unser Aktion ,Wir sind stärker als das Virus‘ zu nehmen", berichtet Florian Eckardt, der die Kampagne als Projektmanager organisiert hat. "Gemeinsam mit den Botschaftern der Region wollten wir einigen Kindern und Senioren einfach eine kleine Freude bereiten." Auf Facebook gab es deshalb eine Verlosung. Zu gewinnen gab es einen Besuch von Ramona Brehm als Glücksbotin in einem Kindergarten, einen Auftritt von Mario Bamberger und seinen Gaudi Buam in einem Pflegeheim und eine Tennisstunde von Kevin Krawietz. red