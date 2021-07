CHRISTIAN HOLHUT

Mit diesem Hinweis in eigener Sache könnten wir als Redaktion uns durchaus unbeliebt machen bei Ihnen. Vielleicht mögen Sie uns nach dem Lesen aber auch mehr als vorher. Egal, wie Ihre Entscheidung aussieht: Wir sind uns bewusst, dass unsere Entscheidung auf ein geteiltes Echo stoßen wird. Zu kontrovers wird beim Thema "gendergerechte Sprache" diskutiert - auch innerhalb der Mediengruppe Oberfranken, im Verlag oder auch nur in der Redaktion.

Letztlich aber braucht es auch für uns als Redaktion Leitlinien, an die wir uns halten. Unsere Geschichten sind nun einmal Sprache - und genau darum geht es. Wie geht es Ihnen, wenn von Polizisten die Rede ist... denken Sie an Männer in Uniformen - oder sind auf Ihrem inneren Bild auch weibliche Einsatzkräfte dabei? Wir wissen: Überwiegend werden mit dem generischen Maskulinum nun einmal Männer in Verbindung gebracht. Wenngleich weder der noch diejenige, der oder die das geschrieben oder gelesen hat, mit voller Absicht alle Frauen im Staatsdienst absichtlich ignoriert. Doch es hat Folgen: Werden Berufe in einer geschlechtergerechten Sprache dargestellt - sprich: sowohl die männlichen als auch weiblichen Formen genannt - , trauen sich Kinder selbst eher zu, diese zu ergreifen. Das hat die Freie Universität Berlin nachgewiesen.

Nun also die Diskussion um Gender-Sternchen, Doppelpunkt und Binnen-I... eben weil Sprache das Denken prägt, sei all das ein Stück weit alternativlos. Sagen die einen. Andere wiederum, beispielsweise Literaturkritikerin Elke Heidenreich, halten davon nichts: Es sei ein Verhunzen von Sprache. Auch die Mehrheit der Deutschen lehnt solch strikte Regeln für die Sprache ab. Und genau das tun wir als Redaktion auch. Was nicht heißt, dass wir uns dem sensiblen Thema einer diskriminierungsfreien Berichterstattung nicht stellen. Im Gegenteil. Allerdings mit Maß.

Wir orientieren uns an unserem Kooperationspartner Main-Post, von dem wir Inhalte für Bayern, Deutschland und die Welt in unserem dritten und vierten Zeitungsbuch beziehen - was Stringenz in der gesamten Ausgabe samt Lokalseiten zur Folge hat. Wir schließen uns auch den Entscheidungen deutschsprachiger Nachrichtenagenturen an: Sie alle verzichten auf Sonderzeichen in den Wörtern und wollen nicht zulassen, eine historisch gewachsene Sprache sprunghaft zu verändern.

Uns als Redaktion ist bewusst, dass unsere Leitlinien (siehe FAQ auf dieser Seite) einen Kompromiss darstellen. Aber wir finden: Dieser Kompromiss macht es möglich, geschlechtergerechte Schreibweisen zu verwenden - ohne Wörter mit Sternchen, Doppelpunkt oder einem Binnen-I zu verändern.

Doppelnennungen wie "Leserinnen und Leser" können zu Standards werden, ebenso Synonyme wie "Lehrkräfte". Und insbesondere bei Überschriften, deren Zeichenzahl begrenzt ist, sind wir um Alternativen bemüht zum generischen Maskulinum - schließen es aber nicht grundsätzlich aus.

Und, jetzt? Wie sehen Sie das Ganze? Sind Sie erleichtert, dass wir als Redaktion keine Sternchen streuen? Oder bedauern Sie es, dass unsere Regeln nicht so strikt sind? Schreiben Sie uns mit dem Betreff "Gendern" an redaktion@infranken.de - wir sind gespannt!