Die Absage eines Großteils der Veranstaltungen in diesem Jahr ist ein großer Verlust: menschlich, finanziell, emotional. Am heutigen Samstag stand der 9. Gundelsheimer Wintermarkt im Kalender von Bürgermeister Jonas Merzbacher. Nun heißt es auch hier wieder einmal, alternative und kreative Formate zu finden.

Die Socken sind bereits gestrickt, die Plätzchen gebacken, die Weihnachtsdeko gebastelt. Die Gemeinde bietet ihren treuen Ausstellern an, die "Gundelsheimer Winterzeit" zu nutzen, um ihre Waren zum Verkauf anzubieten. Und alle Bürger sind eingeladen, dort verantwortungsvoll zu konsumieren.

Die "Gundelsheimer Winterzeit" wird durch Quartiersmanagerin Katharina Hierl im verglasten Kulturraum am Rathaus eingerichtet. Dort sowie auf der Facebookseite der Gemeinde werden winterliche und weihnachtliche Waren in bereitgestellten Vitrinen, Regalen und Kühlschränken präsentiert. Der Verkauf erfolgt immer dienstags von 9 bis 12 Uhr bzw. die Lieferung innerhalb Gundelsheims frei Haus. Bestellungen senden an poststelle@gemeinde-gundelsheim.de oder unter Telefon 0951/944440.

Feuerwerk findet statt

Traditionell beschließt das Feuerwerk den beliebten Gundelsheimer Wintermarkt. In diesem Jahr können die Bürger am 21. November vom Balkon, dem Dachfenster oder auf der Straße ein kleines Feuerwerk genießen, und damit auch die Kinder etwas davon haben, bereits um 20 Uhr. Natürlich habe man dabei verschiedene Aspekte einfließen lassen: Umwelt, Gesundheit, Lärm etc. Das Feuerwerk wird am Orlamünder Weg gezündet, wie die Gemeinde Gundelsheim weiter mitteilt. red