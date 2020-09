Martin schweiger Der Bau eines Parkplatzes in der Lendershäuser Straße in Hofheim neben den Kleintierzüchtern verzögert sich, weil die Untere Naturschutzbehörde (Landratsamt) dort mehrere Zauneidechsen gesichtet hat. Da sich die Tiere derzeit für die Überwinterung im Boden eingraben, können sie erst zwischen Februar und Mai nächsten Jahres umgesiedelt werden, wie der Bürgermeister Wolfgang Borst bei einem Ortstermin sagt. Immerhin konnte ein altes Gebäude mittlerweile abgerissen und der Vorplatz des späteren Parkplatzes geschottert werden, so dass nun ein provisorischer Parkplatz mit zehn Stellplätzen entstand. An der Gebäudeseite der Kleintierzüchter wurden nach Vorgabe der Naturschutzbehörde Nistkästen für Fledermäuse aufgehängt.