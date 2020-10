Für den Circus Henry, der seit dem Frühjahr aufgrund der Corona-Pandemie mehr oder weniger in Dörfles-Esbach festsitzt, wurde nun ein Winterquartier gefunden.

Gemeinsam haben Vertreter der Wohnungsbaugesellschaft des Landkreises Coburg, der Gemeinde Dörfles-Esbach, des Landkreises Coburg und des Circus Henry verschiedene Möglichkeiten der Unterbringung für Mensch und Tier besprochen.

Die Zirkustiere werden in leer stehenden Gebäuden der Wohnungsbaugesellschaft des Landkreises Coburg in der Ringstraße/Hauptstraße überwintern. Die Zirkusfamilie wohnt, wie in vorherigen Wintern auch, in ihren Wohnwägen. red