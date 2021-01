Leserfoto "Winter um Windheim" hat Thomas Kotschenreuther seine stimmungsvolle Aufnahme betitelt. Und wenn die Wetterpropheten Recht behalten, dann lässt sich dieses Panorama zumindest noch am heutigen Montag bestaunen. Erst am Dienstag soll von Südwesten her eine Warmfront mit höheren Temperaturen die Region überqueren.