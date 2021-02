Das heutige Bild zur Serie "Winterimpressionen", zeigt wie schön es in Ebersdorf bei Coburg ist. Wandern, walken, Yoga oder einfach gemütlich spazieren gehen. Man kann Ruhe und Entspannung an den Gemeindeteichen finden, wie das Winterbild von Lothar Stegner zeigt. Die Schutzhütte mit Kinderspielplatz laden zu einer Rast ein sowie die nahe gelegene Kempfenhütte, die in den Sommermonaten bewirtet ist. Foto: Stegner