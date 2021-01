Zu unserer Serie "Winterimpressionen" hat uns Stefan Faber das Foto eines Silberreihers geschickt. Er war letzte Woche unterwegs und hat in der Nähe von Rödental am Froschgrundsee Vögel beobachtet. Früher war der Silberreiher ein äußerst seltener Gast hierzulande. Doch nun ist der große Weiße in großen Gruppen auf vielen Wiesen und Äckern zu sehen. Foto: Faber