Ein 18-jähriger Autofahrer fuhr am Freitagabend die Von-Erthal-Straße in Hetzlos in Richtung der Kreisstraße. Die Fahrbahn war laut Polizei zum Unfallzeitpunkt um 21.45 Uhr schneebedeckt, die Geschwindigkeit des Verkehrsteilnehmers für die Witterungsverhältnisse zu hoch. Der 18-Jährige kam wegen nicht angepasster Geschwindigkeit mit seinem Pkw ins Schleudern und prallte gegen einen Gartenzaun und ein Verkehrsschild. Am Fahrzeug, das etwa 100 Euro Wert war, entstand wirtschaftlicher Totalschaden, den verursachten Fremdschaden schätzt die Polizei auf etwa 650 Euro. pol