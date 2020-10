Die Tischtennis-Herren des TSV Windheim feiern am Sonntag ihre Heimpremiere in der Verbandsoberliga Nord in der TSV-Arena. Um 10 Uhr treffen Stefan Schirmer und Co. auf den TV Altdorf, der mit 1:3 Punkten einen Zähler mehr auf dem Konto hat als der TSV. Die Altdorfer sind den Windheimern bereits aus der letzten Saison bekannt. Altdorf lag bei Abbruch der Saison mit 27:3 Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz und hatte den TSV zweimal mit 9:1 bezwungen.

Die Altdorfer holten im ersten Saisonspiel ein Remis gegen Erlangen, die wiederum unentschieden gegen Ansbach spielten. Der TSV unterlag gegen Ansbach deutlich mit 1:11, so dass auf dem Papier die Favoritenrolle klar verteilt ist, wenn man diese Begegnungen als Maßstab nimmt. Im zweiten Saisonspiel in Tiefenlauter setzte es für Altdorf eine deutliche 2:10-Niederlage. Allerdings konnten die beiden tschechischen Akteure Maly und Roubicek nicht mitwirken, da Tschechien Corona-Risikogebiet ist. Dementsprechend darf man am Sonntag gespannt sein, in welcher Besetzung die Altdorfer auflaufen. Sollten Maly und Roubicek nicht spielen, wird wohl der Topmann der Gäste, Daniel Spille, nicht zu schlagen sein. Mit dem Rest der Truppe sind die TSVler aber absolut auf Augenhöhe.

Beim TSV fehlt Armin Raab, für den Andreas Trebes zum Einsatz kommt. Trebes gewann bisher das einzige Einzel gegen Altdorf - er war bereits letzte Saison gegen Breuer in der Rückrunde erfolgreich. Inwieweit die Windheimer also eine Chance haben, die Favoriten zu ärgern, hängt im Wesentlichen von der Aufstellung der Gäste ab. Zuschauer sind willkommen, müssen aber in der Arena neben der Einhaltung des Abstandes auch eine Maske tragen und ihre Kontaktdaten hinterlassen. at