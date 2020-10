Zum Gedenken an Willy Aron lädt die Willy-Aron-Gesellschaft Bamberg zur 8. Zivilcourage-Rede am Dienstag, 13. Oktober, um 19 Uhr in den Gemeindesaal der Israelitischen Kultusgemeinde Bamberg, Willy-Lessing-Str. 7 a ein. Franz-Josef Fischer, Stadtrat in Dresden, ehemaliger Physiklehrer an einem katholischen Gymnasium und Landesvorsitzender der Katholischen Erziehergemeinschaft Sachsen/Sachsen-Anhalt, wird die diesjährige Zivilcourage-Rede zum Thema "Zivilcourage in der ehemaligen DDR und Wiedervereinigung" halten.

Ein Herz für die Arbeiterjugend

Der Namensgeber der Willy-Aron-Gesellschaft zeichnete sich durch Zivilcourage aus. Mit 14 Jahren wurde Willy Aron aktiver Funktionär der Sozialistischen Arbeiterjugend. Er wollte etwas zum Guten bewegen in der Welt und engagierte sich mit großer Leidenschaft für die Arbeiterjugend und als Funktionär der Jüdischen Jugendbewegung. Weil er später der einzige Student in der Arbeiterjugend war, wurde er unter anderem von Kommilitonen als "Stehkragenproletarier" verhöhnt.

Engagierter Nazi-Gegner

Als Rechtsreferendar verteidigte er gemeinsam mit Thomas Dehler SPD-Genossen nach einem Überfall durch NSDAP-Mitglieder. Er war vor 1933 einer der engagiertesten Gegner des Nationalsozialismus in Bamberg.

Anmeldung erforderlich

Bei dieser Kooperationsveranstaltung mit der Israelitischen Kultusgemeinde Bamberg und der Katholischen Erwachsenenbildung in der Stadt und im Landkreis Bamberg ist die Teilnehmerzahl beschränkt. Eine schriftliche Anmeldung ist erforderlich unter: vorstand@willy-aron-gesellschaft.de. Teilnehmer müssen ihren Personalausweis mitbringen. red