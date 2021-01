Als eine der Hoch-Zeiten des Jahres nehmen Heiligabend, erster und zweiter Weihnachtag seit alter Zeit eine besondere Rolle ein. Einiges, wie folgende Quellen aus dem einstigen Hochstift Bamberg zeigen, hat sich auf die Neujahrsnacht verlagert, anderes ist in Vergessenheit geraten oder wurde wiederbelebt.

Die in der alten Pfarreibeschreibung von Tschirn ("dermahlen Hochfürstlich-Bambergischen, vormahlen dem Closter Langheim zugehörigen Pfarrey") 1751 von dem derzeit noch jungen Pfarreimitarbeiter Johann Heinrich Reul festgehaltenen Bräuche spiegeln so Vorstellungen wider, die in der abgewandelten Form des Bleigießens heutzutage lebendig sind. Allerdings stand damals mehr die Sorge um das zukünftige Wetter im Vordergrund und damit die Sicherung der Nahrungsversorgung.

So schälen in der heiligen Christnacht "viele eine Zwieffel (Zwiebel) in zwölf Teile, legen solche nach Ordnung der zwölf Monate, tun in jedes Stück ein wenig Salz, und wo nun das Salz zergeht und feucht wird, soll ein nasser Monat sein, wo es aber trocken bleibt, soll ein trockener Monat kommen ... Letztlich zählen sie zwölf Monate von der Christnacht bis zum Hl. Dreikönigstag. Mit diesen wollen sie sehen, wie die kommenden zwölf Monate werden. Auch geben sie acht, welche von den zwölf Nächten die kälteste ist, also soll auch die frühe, die mittlere oder die späte Saat am besten sein."

Die "Bavaria", die "Landes- und Volkskunde Bayerns" weiß 1864 dagegen für den Forchheimer Raum von zwölf mit Salz gefüllten Nussschalen: "Mitternachts zwölf Uhr wird Nachschau gehalten. Jene Schalen, in welchen das Salz feucht wurde, künden nasse Monate an."

Wie überhaupt die Christnacht Geheimnisse für alle Geschehnisse des zukünftigen Jahres barg, die durch alle möglichen Praktiken der Befragung zu entschlüsseln waren (sogenanntes "Horchengehen"), so kam dem 28. Dezember eine weitere Bedeutung zu. Dieser Tag war den unschuldigen Kindern geweiht, den legendarischen Opfern des Bethlehemitischen Kindermords.

Brauch war vergeblich untersagt worden

Zur Erinnerung an das historisch kaum gesicherte Geschehen der Kindermorde durch König Herodes gab es im Bamberger Raum bis in die 1950/60er Jahre noch den Brauch des "Pfefferns", des Schlagens mit einer "Lebensrute" (Frischegrün-Schlagen). Quasi als Versöhnung der Kinder mit den Erwachsenen durften diese die Älteren mit einem Wacholderzweig oder Ähnlichem schlagen bzw. berühren.

Übergreifend wurde der Brauch im katholischen Gebiet am Tag der "Unschuldigen Kindlein" (28. Dezember) beziehungsweise im evangelischen Raum schon am "Stephanstag" (26. Dezember) ausgeübt. Allerdings war der Brauch in protestantischen Gebieten (Herrschaft Lauenstein, Kulmbach, Bayreuth) bereits seit dem 16. Jahrhundert mehrfach wegen des Verrufs der Bettelei, freilich größtenteils vergeblich, untersagt worden.

Am genannten Tag nun waren in Bamberg, voran im Gärtnergebiet, die Jungen dran. Am Neujahrstag pfefferten sie die Mädchen, weshalb der Brauch auch mit der Zeit im Neujahrswünschen aufging. In Bamberg und Umgebung mitgeführt wurde ein aus drei bis vier gelben Weidenzweigen gebundenes "Pfefferrütla", das von einem roten oder blauen Band zusammengehalten wurde.

Den mit der Zeit eingerissenen Verstoß gegen die Regel, nur bei Verwandten von Tür zu Tür zu ziehen, beklagte schon die 1931 geborene, unlängst verstorbene Bamberger Mundartdichterin Rettl Motschenbacher, wenn sie in ihrem Buch "Lausmaadla, Lehrbum und Lüschla" (2003) aus Kindheitstagen die Mutter verlautbaren ließ: "Net mehr als fünf Mol hom mich auf dem kurzn Wech vom Kaulberch bis haam frecha Bum oo die Baa gfitzt! ... Frühä hot mä des halt in dä Väwandtschaft und Nochbäschaft gemacht - obä des worn ganz fremda Läusä! Und net amol des Sprüchla hom sie gäkönnt!" Eben die hierbei aufgesagten richtigen Heischesprüche um Geld oder Naturalien waren: "Hier komm ich hergetreten,/mit meiner Pfeffergerten,/von unten fang ich an,/drei Batzen is mei Lohn,/fizze, fazze, Hut,/schmeckt der Pfeffer gut?" Oder: "Pfeffer, Pfeffer, Rütla,/geb mer was nei mei Tütla,/geb mer was nei mein Sack,/dann geh i wieder fort."

Belebende Wirkung

Man glaubte, durch das "Pfeffern" (andernorts des "Fitzelns", "Dengelns" oder "Kindelns") die der Haselgerte oder Weidenrute zugeschriebene Heilkraft und belebende Wirkung (Pfefferwürze) auf den mit der "Lebensrute" Gepfefferten zu übertragen. Nicht zu vergessen ist auch der Rollentausch, dass Kinder zur Erinnerung an das grausame Geschehen am Unschuldigen-Kinder-Tag Erwachsene, vornehmlich die Eltern, wecken durften. Noch 1534 gestand der Donauwörther Sebastian Franck in seinem "Weltbuch" im Zusammenhang mit "breuchen durch das gantz iar" allerdings, dass der Brauch nicht von Kindern, sondern jungen Erwachsenen geübt wurde: "An der vnschuldigen kindlin tag/gehen die jungen gesellen herumb mit einer ruten/schlagen die jungk frawen vmb den lebkuchn/vnd diß nennen ettlich den pfeffertag/die bedeüttung weyß ich nit."

1785 trug der bayreuthische Archivar Phillipp Ernst Spieß wesentliche Charakteristika des Brauchs seiner Zeit zusammen, wenn er feststellt: "In Franken ist der Gebrauch, daß die Eltern von den Kindern gefizelt werden ... Es ist auch kein Unterschied in der Religion, sondern das Fizeln ist bey den Protestanten ebenso üblich wie bey den Catholiken." ... "Indem man fizelt, welches gemeiniglich auf die Hände geschiehet, so spricht man dazu: Schmeckt der Pfeffer gut, schmeckt der Pfeffer gut? oder auch: Ist das Pfefferleinsbrod gut? Ist's gesalzen? Ist's geschmalzen?". Vornehmlich Personen höheren Standes unterließen das persönliche Fitzeln und übersandten stattdessen "eine schöne Fizelsruthe" zum Zeichen der Verbundenheit, wie dies im Übrigen auch am Nikolaustag üblich wurde.

Volkskundliche Umfragen von 1895 belegen die "Pfeffersitte" am zweiten Weihnachtsfeiertag durch Kinder als Brauchtumsträger zum Beispiel für Schney bei Lichtenfels. Doch zugleich übernahmen diesen Umfragen zufolge in der Nacht vom ersten auf zweiten Weihnachtsfeiertag die jungen Burschen der Dörfer den Brauch, indem sie "mit seidenen Bändern geputzten Rosmarinstengeln" zum Kammerfenster der Angebeteten eilten: "Hier wartet die Schöne schon in großer Aufregung, ob auch wohl der richtige Bursche, d.i. derjenige, von dem sie glaubt, daß er sie eh(e)licht, der erste ist, der an ihr Fenster klopft" ... "Das Fenster fliegt auf und der Bursche streichelt mit dem Rosmarinstengel die bloßen Arme und Hände, sowie den Hals mit den Worten: ,Pfefferlein, g'schmalz'n und g'salz'n, schmeckt gut'." Das Mädchen holt nun den bereitgestellten "Pfefferleinssch naps" herbei und reicht ihn dem Liebsten: Gebäck und Süßigkeiten dienen als Dreingabe.

Nicht "gepfeffert" zu werden, galt für Mädchen nicht nur als grobe Vernachlässigung, sondern als unehrenhaft. Nicht erst 1895, schon drei Jahr-hunderte vorher hatte der Brauch eine andere Wendung genommen. 1599 prangerte eine Polizeiordnung der Herrschaft Lauenstein im Frankenwald an, dass zu Weihnachten "die grossen starcken knecht den leutten in die Heuser lauffen, die Mägde vnd Weiber entblössen, mit Gertten oder Reisern hawen (hauen)". Deshalb sollte "solch ergerlich Wesen vnd vmblaffen (Umlaufen) forthin abgeschaffet" sein. Zuwiderhandlungen wurden mit Leibesstrafe geahndet.

"Dieses alberne Possenspiel"

Viel gefruchtet zu haben scheint dies nicht. Denn eine wichtige damalige Regionalzeitung, das "Journal von und für Franken", beklagte noch 1793: "Am Feste, und zu einem Andenken der unschuldigen Kinder pflegten die Kinder einander mit Ruthen um die Füße zu hauen, welches man hierzulande das Kindeln und Fetzeln nannte. Auch Erwachsene, Handwerksburschen, Knechte und selbst Bauern machten diese Kinderey mit, vergaßen dabey das Geschlecht der unschuldigen Kinder, machten sich dafür hinter hübsche Mädchen, und trieben dabey, wie man sichs wohl vorstellen kann, manchen Muthwillen." Letztlich verbot man im Zuge der Aufklärung Erwachsenen bei Geld- bzw. Leibesstrafen diesen Missbrauch und gestattete nur den Kindern "dieses alberne Possenspiel".

"Da komm ich hergetreten, mit meiner Pfeffergerten mit meinem Rosmarinstengel, will pfeffern wie ein Engel, will pfeffern keusch und rein, sollst mein lieber Engel sein". So wie hier im brauchfreudigen Frankenwald (Effelter, Neufang-Steinwiesen), im Coburger Raum, aber auch in den Landkreisen Lichtenfels (Weismain-Neudorf) und Forchheim hat sich die Traditionsfreude, teils in gewandelter Form, erhalten. Brauchgemäß ziehen junge Burschen mit Fichtenzweigen, aber auch schon mal mit einem geschmückten Gänseflügel, durch die Dörfer von Haus zu Haus. Stellvertretend für die Obrigkeit mischt sich da auch ein verkleideter Polizist, ein Pater oder ein Schlotfeger für "schwarze Schelln" zum Anschwärzen der Gesichter in die Gruppe mit ein, des weiteren vielleicht ein Bärentreiber mit Strohbär, der den Kindern nachstellt. Ob Geld oder Naturalien, nicht nur um den Spaß dreht sich der Heischegang, sondern darüber hinaus um die Festigung der Gemeinschaft. In Neufang etwa dient das eingesammelte Geld ("Pfefferhafer") zur Ausrichtung eines "Pfeffera-Tanzes" für die Ortsbe-völkerung.

Letztlich ging und geht es im Kern des Brauchs um das Vertrauen in die Natur, in das Grün, das in jedem Frühling unverdrossen wieder aus den Knospen bricht und im Zyklus der Jah-reszeiten hoffnungsfroh das Miteinander wieder neu erleben lässt.