Circa 2000 Euro Schaden hinterließen ein Wildschwein und ein Reh bei zwei Wildunfällen am Montag im Altlandkreis. Die Tiere suchten indes das Weite. Wie die Polizei in ihrem Bericht schreibt, stieß am Montagmorgen bei Wildflecken ein 51-jähriger Autofahrer mit seinem Fahrzeug mit einem Wildschwein zusammen, als er die Staatsstraße in Richtung Oberbach befuhr. Während am Fahrzeug ein Schaden von ca. 1500 Euro entstand, flüchtete die Wildsau in den Wald. Der Jagdpächter wurde mit der Nachsuche verständigt. Ein weiterer Wildunfall ereignete sich am Montagabend bei Speicherz, als eine 62-jährige

Autofahrerin in Richtung Oberzell fuhr. Ihr Pkw kollidierte mit einem querenden Reh. Auch hier wurde der Jagdpächter verständigt, da das Reh flüchtete. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 500 Euro. pol