Das nationale Referenzlabor am Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) hat das Virus vom Typ H5N8 bei einer toten Kanadagans nachgewiesen. Damit ist der Seuchenausbruch bei einem zweiten Wildvogel im Landkreis festgestellt worden, teilt das Landratsamt mit. Bereits am 12. März war bei einem toten Schwan in Thurnau das Virus nachgewiesen worden.

Zum Schutz von Haus- und Nutzgeflügel hatten die Behörden am 12. März im gesamten Landkreis Kulmbach vorsorglich eine Stallpflicht für Geflügel angeordnet. Aufgrund der aktuellen Risikobewertung des Bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) hatte das bayerische Umweltministerium dies für alle Risikogebiete in Bayern veranlasst.

Atemnot und Schwellungen am Kopf

Wie die Behörde weiter mitteilt, ergibt sich kein weiterer Handlungsbedarf, da die Stallpflicht bereits überall im Landkreis gelte. Die Allgemeinverfügungen gelten sowohl für gewerbsmäßige Geflügelhalter als auch für Züchter und Privatpersonen, die Geflügel halten. Doch wie erkennt man, ob die eigenen Tiere betroffen sind? Die Geflügelpest äußert sich bei Hühnern beispielsweise in Leistungsabfall, Apathie, Atemnot, Schwellungen der Kopfregion, Durchfall und dadurch, dass die Tiere völlig unerwartet sterben. Infizierte Wasservögel zeigen häufig keinerlei Anzeichen, übertragen die Krankheit aber auf andere Geflügelarten.

Bislang keine Übertragung auf den Mensch

Eine Ansteckung des Menschen mit dem Erreger über infizierte Vögel oder deren Ausscheidungen ist in Deutschland bislang nicht bekannt geworden, teilt die Behörde weiter mit. Enger Kontakt zu kranken oder toten Tieren sollte vermieden. Tote Wildvögel sollten nicht berührt oder bewegt werden. Wer mehrere tote Vögel am selben Ort tot findet, wird gebeten, sich beim Veterinäramt unter der Telefonnummer 09221/707707 oder per E-Mail an veterinaeramt@Landkreis-Kulmbach.de zu melden.

Das Veterinäramt im Landratsamt Kulmbach weist darauf hin, dass Geflügelhalter die Art und Anzahl der gehaltenen Tiere, den Standort des Stalls, die Art der Nutzung und die Betriebsnummer bei der Behörde unter den obenstehenden Kontaktdaten melden müssen. red