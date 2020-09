Wilde Müllhalde an Wanderzielen

Unbekannte haben an zwei Wetterschutzhütten nahe Bad Kissingens illegal ihren Müll entsorgt. Am Freitag erhielt die Polizei Bad Kissingen von der Kurgärtnerei die Mitteilung, dass an der "Ilgenhalle" illegal abgelegte Laminatplatten liegen. Zudem wurde mitgeteilt, dass vor allem in den Abendstunden und an den Wochenenden die genannte "Ilgenhalle" sowie die Wetterschutzhütte "Maxruhe" als Feierörtlichkeiten genutzt werden und dementsprechende Hinterlassenschaften an Müll nicht ordnungsgemäß in die dafür vorgesehenen Abfallbehälter entsorgt werden. Kleine Feuerstellen konnten ebenfalls festgestellt werden. Hinweise auf den oder die Verursacher gab es nicht. In diesem Zusammenhang bittet die Polizeiinspektion Bad Kissingen alle Bürger, pfleglich mit städtischen Baulichkeiten umzugehen und die Örtlichkeiten so zu verlassen, wie man sie vorgefunden hat. Das Entzünden von Lagerfeuern außerhalb dafür vorgesehener Plätze sei nicht erlaubt. pol