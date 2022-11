Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Bad Neustadt bietet am Mittwoch, 7. Dezember, ab 15.30 Uhr in der Hauswirtschaftsschule in Bischofsheim einen Koch-Workshop für Wildgerichte an.

"Das erlegte Wild aus heimischer Jagd verdient einen Platz auf unseren Esstischen", so AELF-Behördenleiter Oliver Kröner. Diese Aussage unterstützt auch Jana Wagenländer, Fachlehrerin an der Hauswirtschaftsschule. Als Ernährungsexpertin ist sie der Meinung, dass hochwertiges Wildfleisch viel zu selten auf den Tisch kommt. Dabei sei es mager und enthält B-Vitamine, viel Eiweiß und Mineralstoffe. Die Spurenelemente Zink, Eisen und Selen machen das Wildbret ernährungsphysiologisch wertvoll. Zudem enthält Wild ebenso wie Fisch ungesättigte Fettsäuren, erläutert sie. "Wildfleisch unterscheidet sich in der Zubereitung von Rind, Schwein und Geflügel." Es gelte, einige einfache Regeln zu beachten.

Der Koch-Workshop "Wild auf den Tisch-Gerichte für jeden Tag und zum Festessen" findet am Mittwoch, 7. Dezember, ab 15.30 Uhr, in der Hauswirtschaftsschule Bischofsheim statt. Anmeldungen sind bis 30.11., per E-Mail an poststelle@aelf-ns.bayern.de. Schürze und Topflappen mitbringen! red