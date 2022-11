Nach zwei Jahren Pause startet der Bücherpavillon wieder in die Vortragsreihe "Natur und Garten". Am Mittwoch, 16. November, um 19 Uhr ist Sven Nürnberger mit seinem Buch und dem Vortrag "Wild Garden" zu Gast im Bücherpavillon. Welche Lebensbedingungen herrschen am Naturstandort bestimmter Pflanzen? Mit dieser Erkenntnis sowie der gärtnerischen Ableitung und gestalterischen Interpretation im eigenen Garten beschäftigt sich dieses anspruchsvolle Gartenbuch. Schrittweise wird das Nachempfinden des Naturstandortes im eigenen Garten beleuchtet und die Möglichkeiten für eine naturnahe Gartengestaltung aufgezeigt. Nürnberger ist Gärtnermeister und im Frankfurter Palmengarten mit Planung und Betreuung von botanischen Themengärten und Schauanlagen betraut. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung aus Platzgründen erforderlich unter Tel. 09708/705 024, E-Mail: service@buecher-pavillon.de red/Foto: Holger Menzel