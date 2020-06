Wieder Unverpacktes einkaufen

Im "denn's Biomar kt" in Coburg, Callenberger Straße 16 A, können Kunden wieder die Unverpackt-Station nutzen, um ausgewählte Trockenware bedarfsgerecht und umweltfreundlich in eigene Behältnisse abzufüllen. Ein erweitertes Hygienekonzept und behördliche Lockerungen ermöglichen die Wiederaufnahme des Angebots, welches aufgrund des Coronavirus ausgesetzt worden war. "Wir bei ,denn's Biomarkt" und der Biomarkt-Verbundgruppe setzen uns gemeinsam mit unseren Partnern und Lieferanten dafür ein, Verpackungsmüll kontinuierlich zu reduzieren und der zunehmenden Nachfrage nach unverpackten Lebensmitteln gerecht zu werden. Durch die Unverpackt-Station können wir nicht nur im Biomarkt selbst, sondern auch in den vorgelagerten Stufen der Lieferkette Verpackungen einsparen", erklärt Tina Pfeifer, Regionalleiterin der Region Töpen bei "denn's-Biomarkt", in einer Pressemitteilung.

Erweitertes Hygienekonzept

Auch an den Bedientheken ist der verpackungsfreie Einkauf durch mitgebrachte Behältnisse wieder erlaubt. Grundlage für die Wiedereröffnung der Unverpackt-Station ist ein erweitertes Hygienekonzept, das sich an den Empfehlungen des Lebensmittelverbandes orientiert und die regulären Hygienemaßnahmen weiterführt. So dürfen nur geschlossene Behälter benutzt werden, die keinen direkten Kontakt zum Lebensmittel zulassen. Außerdem werden weitere Desinfektionsmöglichkeiten für Kunden bereitgestellt und die Griffe der Unverpackt-Station regelmäßig von Marktmitarbeitern gereinigt.

Bis zu 90 Artikel

Der "denn's-Biomarkt" in Coburg ist einer von insgesamt 20 "denn's-Biomärkten" und Biomärkten in Deutschland, die eine Unverpackt-Station anbieten. Je nach Markt sind 30 bis 90 verschiedene Artikel in der Unverpackt-Stationen verfügbar. Neben Samen und Müsliflocken können auch Hülsenfrüchte, Nudeln oder Nüsse individuell abgefüllt werden. Das Konzept der Unverpackt-Station durchläuft bis 2021 einen Praxistest, in dem es stetig weiterentwickelt wird, heißt es in der Mitteilung. red