Wieder sechs neue Fälle

Im Landkreis Bad Kissingen wurden unlängst sechs Personen positiv auf Covid-19 getestet. Nachdem am Wochenende drei Neuinfizierungen nachgewiesen worden waren, wurden sofort die Kontaktpersonen ermittelt und die erforderlichen Testungen veranlasst. Nach Auswertung dieser Tests sind drei weitere Personen infiziert. Die Betroffenen, wie auch die Kontaktpersonen, befinden sich in Quarantäne. Es handelt sich um einen zusammengehörigen Personenkreis. Inklusive der neuen Fälle sind bisher insgesamt 263 Coronafälle im Landkreis Bad Kissingen bestätigt worden. Als gesundet gelten 239 Menschen. 18 Menschen, die positiv auf Covid-19 getestet waren, sind verstorben. Aktuelle 7-Tage-Inzidenz Landkreis Bad Kissingen: 6. Die 7-Tage-Inzidenz gibt die Anzahl der Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen wieder. Die durch den Landkreis veröffentlichten Werte stützen sich auf den aktuell vorliegenden Stand des Gesundheitsamtes. red