Der Markt Burkardroth öffnet ab sofort wieder alle Multifunktionsflächen und Spielplätze. Diese wurden mit dem "Lockdown" der Regierung vorsorglich kurzfristig geschlossen. Nach der Infektionsschutz-Maßnahmenverordnung gilt jedoch: "Spielplätze unter freiem Himmel sind für Kinder nur in Begleitung von Erwachsenen geöffnet. Die begleitenden Erwachsenen sind gehalten, jede Ansammlung zu vermeiden und wo immer möglich auf ausreichenden Abstand der Kinder zu achten". Ab sofort ist auch der Wertstoffhof zu den regulären Öffnungszeiten (donnerstags von 16 bis 17 Uhr und jeden dritten Samstag im Monat, 19. Dezember, von 13 bis 15 Uhr) geöffnet.

Rathaus geschlossen

Um die Bevölkerung und die Mitarbeitenden des Rathauses zu schützen, bleibt das Rathaus geschlossen. Es besteht die Möglichkeit, sich per Tel.: 09734/910 10 oder per E-Mail unter Vorzimmer@Markt-Burkardroth.de an die Verwaltung zu wenden. Sollte persönlicher Kontakt unverzichtbar sein, kann ein Termin kurzfristig vereinbart werden. sek