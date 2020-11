Am Sonntag, 8. November, lagen im Landkreis Bad Kissingen sieben neue Coronafälle vor, am Samstag waren es 16. Aktuell sind 89 Menschen (Samstag: 92) mit dem Virus infiziert, gegenüber dem Vortag gelten neun Personen (7) wieder als genesen. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 65,9. Bisher sind im Landkreis Bad Kissingen insgesamt 480 Coronafälle bestätigt - der Fall einer Person wurde storniert, da der Test falsch positiv war, teilte das Landratsamt mit. Als gesundet gelten 373 Personen. 18 Personen, die positiv auf Covid-19 getestet waren, sind verstorben. 304 Kontaktpersonen (Samstag: 335) befinden sich aktuell in Quarantäne, stationär behandelt werden momentan elf Personen. Die Zahl der aktuell Infizierten teilt sich wie folgt auf die Altlandkreise auf: Bad Kissingen (42, Samstag: 44), Hammelburg (31), Bad Brückenau (16, Samstag: 17).

Nachdem im Kindergarten Premich eine Erzieherin positiv auf Covid-19 getestet wurde, haben sich die Kinder der betroffenen Gruppe sowie die weiteren ErzieherInnen einem Test unterzogen. Die Ergebnisse sind allesamt negativ, informierte das Landratsamt Bad Kissingen am Wochenende.

Ab 9. November gilt auf Weisung des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege unter anderem folgendes Vorgehen an Schulen: Der Drei-Stufen-Plan, der sich grundsätzlich an der Sieben-Tage-Inzidenz des LGL in einem Landkreis bzw. einer kreisfreien Stadt orientiert hat, wird bis mindestens 30. November ausgesetzt. Schulschließungen, Umstellung auf Distanzunterricht oder Teilung der Klassen und eine damit verbundene Unterrichtung der Gruppen im wöchentlichen oder täglichen Wechsel von Präsenz- und Distanzunterricht in Schulen aller Schularten allein aufgrund eines Inzidenzwerts erfolgen nicht. Auf dem Schulgelände besteht für alle Jahrgangsstufen Maskenpflicht, auch am Platz. Ausnahmen können allenfalls in begründeten Einzelfällen getroffen werden.

Ab heute tritt die neue Einreisequarantäneverordnung in Kraft. Demnach sind Personen, die aus einem Risikogebiet einreisen, verpflichtet, sich unverzüglich digital über ein vom Bund bereitgestelltes Online-Formular bei der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde zu melden: www.einreiseanmeldung.de. Außerdem müssen sie sich für zehn Tage (bisher: 14 Tage) in häusliche Quarantäne begeben. Eine Verkürzung der Quarantäne kann durch einen negativen Test frühestens nach fünf Tagen erfolgen. Treten Symptome binnen zehn Tagen nach Einreise auf, so ist das Gesundheitsamt zu informieren. red