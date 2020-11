Erneut ereigneten sich mehrere Wildunfälle im Dienstbereich der Polizeiinspektion Bad Kissingen. Bereits am Donnerstagnachmittag, gegen 16.45 Uhr, kam es auf der Kreisstraße KG 6 zwischen Eltingshausen und Reiterswiesen zu einem Wildunfall. Ein BMW-Fahrer erfasste ein Reh. Dieses überlebte nicht. Der Schaden am Fahrzeug beläuft sich auf circa 500 Euro. Kurze Zeit später, gegen 17.15 Uhr, kam es auf der Staatsstraße St 2290 zwischen Stangenroth und Langenleiten zu einem Wildunfall. Eine VW-Fahrerin erfasste ein Reh. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von circa 500 Euro. Das Reh sprang davon. Gegen 17.40 Uhr erfasste auf der Kreisstraße KG 20 von Bad Bocklet in Richtung Burghausen eine Kia-Fahrerin ein Reh. Dabei entstand im Frontbereich ein Schaden von circa 100 Euro. pol