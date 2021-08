In Bad Brückenau gibt es wieder die Feierabendkonzerte am Freitagabend. Am 13. August findet auf dem Marktplatz ein italienischer Abend mit dem Brüderduo "Gi & Gi" statt, am 20. August steht in der Altstadt die "Reverend Schulzz" Band in der 5-Mann Besetzung auf dem Programm und am 27. August sorgt die "Kalle Z. One Man Band" auf dem Marktplatz für Unterhaltung. Die Konzerte finden von 19 bis 20 Uhr statt. Es kann vorab ein Sitzplatz in einem der Lokale/Restaurants vor Ort reserviert werden. sek