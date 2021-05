Der Veranstaltungsservice Bamberg (VSB) teilt mit, dass "Lieder auf Banz - Ein Abend mit Freunden", das am 2. und 3. Juli auf der Klosterwiese stattfinden sollte, abgesagt wurde. Der neue Termin ist am 1. und 2. Juli 2022. Trotz intensivster Bemühungen aller Beteiligten müsse der Veranstalter mit einem weinenden Auge bekanntgeben, dass die Veranstaltung erneut in das nächste Jahr verschoben werden muss. Die bereits für 2020 und 2021 gekauften Tickets behalten für 2022 selbstverständlich ihre Gültigkeit und müssen nicht umgetauscht werden. Mehr Infos gibt's auf www.kartenkiosk-bamberg.de. Foto: VSB