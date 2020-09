Das Büchereiteam freut sich sehr über die Verleihung des "Bücherei-Siegels in Gold", das den sehr guten Qualitätsstandard der Bücherei bestätigt. Die Übergabe durch Pfarrer Wolfgang Dettenthaler und Bürgermeister Johannes Krapp erfolgte vor Ort, statt einer Feierstunde im Bistumshaus.

Sichtlich stolz lobten die beiden die Arbeit des Büchereiteams, unter der ehrenamtlichen Leitung von Sabine Mayd, denn nicht von ungefähr kämen der große Zuspruch und die steigenden Ausleihzahlen der Bücherei. Mehr Einblicke in die Büchereiarbeit bietet der ausführliche Jahresbericht, der auf der Homepage hinterlegt ist.

Entwicklungen und Veränderungen in der Mediennutzung gehen auch an kleineren Büchereien nicht vorbei. Diese müssen sich heute den medialen und gesellschaftlichen Herausforderungen stellen. Standen früher die Ausleihzahlen im Vordergrund, greifen nun 15 Mindestanforderungen des Michaelsbundes, um weiterhin Zuschüsse zu erhalten. Diese Mindestanforderungen, die der Büchereifachverband St.Michaelsbund, Landesverband Bayern, für ehren- und nebenamtlich geführte Büchereien in Orten bis zu 10 000 Einwohnern formuliert hat, lauten unter anderem wie folgt: Betrachtet werden die Büchereien hinsichtlich ihrer Ausstattung und ihres Leistungsumfangs, beginnend mit der Auffindbarkeit, den Öffnungszeiten, dem Raum- und Medienangebot, über ihre Finanz- oder EDV-Ausstattung bis hin zu bestimmten statistischen Leistungsdaten oder Veranstaltungen mit Kooperationspartnern.

Mit dem Bücherei-Siegel erkennt der Sankt-Michaelsbund mit der Büchereifachstelle der Erzdiözese Bamberg auch die wertvolle ehrenamtliche Tätigkeit der Büchereiteams an. red