Erstmals nach der Winterpause findet am Samstag, 26. März, wieder der Brückenauer Regionalmarkt statt. Von 10 bis 13 Uhr laden einmal mehr regionale und nachhaltige Produkte zum Einkaufen und Entdecken auf dem Marktplatz ein, heißt es in der Pressemitteilung der Veranstalter. Darüber hinaus bietet das Deutsche Fahrradmuseum das Ausprobieren von Geschicklichkeitsrädern an. Der jüngst gegründete "Verein Brückenau hilft", der sich der Unterstützung von Menschen in Not und gegenwärtig vor allem aus und in der Ukraine verschrieben hat, ist mit einem Infostand vertreten. Das Duo Vocal Affairs sorgt für die musikalische Umrahmung.

red/Foto: Archiv Rolf Pralle