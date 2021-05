Die Regionalstellen für kirchliche Jugendarbeit Bad Kissingen und Bad Neustadt bieten auch in diesem Jahr wieder eine Woche voller Spiel, Spaß, Action und Lagerfeuerfeeling für alle Kinder von acht bis 14 Jahren an.

"Kobolde, Elfen und Zauberei - tauche ein in die Welt der Fantasie!" lautet in diesem Jahr das Motto der Jugendfreizeit am Farnsberg, heißt es in einer Pressemitteilung.

Vom 15. bis 21. August 2021 sind kreative Workshops, aufregende Geländespiele, spannende Olympiaden und lustige Wasserschlachten an der Tagesordnung. Bei einer Anmeldung bis zum 31. Mai wird ein Frühbucherrabatt gewährt. Wird ein Freund mitgebracht, gibt es nochmal Rabatt. Zur Verfügung stehen insgesamt 60 Plätze. Weitere ausführliche Informationen gibt es im Internet , dort ist auch das Anmeldeformular zu finden, und zwar auf der Homepage https://www.kja-regio-kg.de/aktuelles/farnsberg-freizeit/.

Außerdem gibt es Informationen unter Tel.: 09771/1448 oder per Mail: info@kja-regio-kg.de. red