Der CVJM macht einen Feierabendtreff am Freitag, 12. Februar, um 20 Uhr, bei dem man neue Leute via Zoom aus Coburg und Umgebung kennen lernen kann. Anmeldung auf http://www.cvjm-coburg.de möglich. Ein Herzbrand- Kreativseminar findet am Freitag, 26., und Samstag, 27. März, statt. Man kann dabei seine Kreativität beim Moderieren, in den sozialen Netzwerken, beim Handwerken, Barkeeping oder Filme drehen zum Ausdruck bringen. Anmeldung auf oben genannter Homepage möglich. "TheoBasisPlus" findet von Montag, 15. Februar, bis Samstag, 20. Februar, jeweils von 19 bis 22 Uhr, entspannt vom eigenen Wohnzimmer aus. Anmeldung auf www.cvjm-coburg.de. Es gibt auch einen Rückblick auf die Kirche Kunterbunt online, bei der über 60 Familien dabei waren. Mehr dazu auf http://www.kikuco.de. Die nächste Kirche Kunterbunt findet am Samstag, 13. März, statt. In welcher Form diese stattfindet, wird noch bekanntgegeben. red