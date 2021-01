Fünf neue Coronafälle liegen nach dem Montag, auch am Dienstag im Landkreis Bad Kissingen vor. Aktuell sind 252 Menschen mit dem Virus infiziert, gegenüber dem Vortag sind 24 Personen genesen, teilt das Landratsamt Bad Kissingen mit.

Im Seniorenzentrum St. Elisabeth in Münnerstadt ist eine weitere Person verstorben, die mit Covid-19 infiziert war. Sie war über 80 Jahre alt und hatte mehrere Vorerkrankungen, heißt es weiter. Doch es gibt auch gute Nachrichten: Die 7-Tage-Inzidenz beträgt nach Berechnung des Staatlichen Gesundheitsamtes 129,8 und ist damit erneut gesunken. Am Montag wurde die Zahl noch mit 141,4 angegeben. Bisher sind im Landkreis Bad Kissingen insgesamt 1655 Coronafälle bestätigt. Als gesundet gelten 1350 Personen. 53 Personen, die positiv auf Covid-19 getestet waren, sind verstorben. 408 Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne, stationär behandelt werden momentan 35 Personen. Die Zahl der aktuell Infizierten teilt sich wie folgt auf die Altlandkreise auf: Bad Kissingen (157), Hammelburg (33), Bad Brückenau (62). Weitere Infos finden Sie unter www.landkreis-badkissingen.de/coronavirus. red/md

Aus produktionstechnischen Gründen finden Sie die Coronafälle vom 6. Januar in der Ausgabe vom Freitag, 8. Januar.