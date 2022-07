In das Schulzentrum in der Römershager Straße wurde im Zeitraum von Samstag, 11 Uhr, bis Sonntag, 7.50 Uhr, eingebrochen. Der oder die bislang unbekannten Täter warfen an der rückwärtigen Seite Scheiben der Realschule, des Gymnasiums und der Mensa ein und verschafften sich so Zutritt zu den Gebäuden.

In den Räumen wurden dann zahlreiche Türen aufgebrochen, ein Tresor und Kaffeekassengeld entwendet. Der Beuteschaden beläuft sich nach ersten Ermittlungen auf etwa 500 Euro. Der entstandene Sachschaden liegt bei mindestens 7000 Euro.

Beamte der Polizeiinspektion Bad Brückenau begannen noch am Sonntagmorgen mit der Spurensicherung. Da der Einbruch offensichtlich am Wochenende stattfand, als der Schulbetrieb ruhte, mussten auch keine Unterrichtsstunden ausfallen.

Damit unterscheidet sich der jetzige Einbruch von demjenigen in der Nacht vom 24./25. Juni 2021. Damals musste wegen der Spurensicherung der Freitagsunterricht kurzfristig weitgehend abgesagt werden (wir berichteten).

Oliver Mehler, Stellvertretender Leiter der Bad Brückenauer Polizeiinspektion, geht nicht davon aus, dass der oder die Täter dieselben wie vor einem reichlichen Jahr waren. Der Tathergang wirke diesmal sehr unprofessionell, wenig zielgerichtet. Es sei viel Schaden bei wenig Beute entstanden. Ein kleiner Safe wurde mitgenommen, andere Gegenstände von Wert aber stehengelassen. Einen Streich von Schülern schließt Mehler aber aus.

Die Polizei bittet nun eventuelle Zeugen der Tat, die sachdienliche Hinweise geben können, sich mit der Polizei in Bad Brückenau in Verbindung zu setzen. st/pol