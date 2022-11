Sarah Hakenberg ist "Wieder da!": Zum Abschluss des Kabarettherbsts kommt die Liedermacherin mit ihrem neuen Programm nach Bad Kissingen. Am Samstag, 26. November, zeigt sie ihren fröhlichen Charme, intelligente Bosheit und unwiderstehlicher Dreistigkeit, heißt es in der Pressemeldung. Mit selbst geschriebenen Schmähliedern, raffinierten Protestsongs und Ohrwürmern sorgt die Kabarettistin für vergnügliche Stunden. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr im Kurtheater. Eintrittskarten gibt es in der Tourist-Info Arkadenbau, unter Tel. 0971/804 844, online unter badkissingen.de/events oder E-Mail- Adresse: kissingen-ticket@badkissingen.de. Foto: Josepha und Markus Wagner