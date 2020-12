Weder das Einkaufs-Finale vor dem Lockdown noch die Folgen der Ausgangssperre, die seit Mittwoch gilt, können sich in diesen Zahlen spiegeln. Diese Auswirkungen werden sich erst in den kommenden Tagen herauskristallisieren. Das Gesundheitsamt Haßberge meldete gestern 26 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Damit steigt die Gesamtzahl der bisher im Kreis Haßberge bestätigten Fälle auf 1431 (Stand: 16. Dezember, 14.30 Uhr). 1031 Bürger sind inzwischen wieder genesen. Demnach sind aktuell 370 Personen mit dem Virus infiziert; 22 von ihnen werden stationär im Krankenhaus behandelt, davon vier auf der Intensivstation. 31 Menschen sind im Zusammenhang mit der Infektion verstorben. In häuslicher Isolation befinden sich zurzeit 1012 Personen. Die sogenannte Sieben-Tages-Inzidenz liegt laut Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit aktuell bei 156,43.

Strenge Regeln

Seit Mittwoch, 16. Dezember, gilt die 11. Infektionsschutzmaßnahmenverordnung; die vollständigen Inhalte sind nachzulesen unter ww.verkuendung-bayern.de/files/baymbl/2020/737/baymbl-2020-737.pdf.

Fragen rund um das Coronavirus im Kreis Haßberge beantworten die Mitarbeiter des Bürgertelefons. Diese sind von Montag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr sowie am Freitag von 8 bis 12.30 Uhr unter Rufnummer 09521/27600 erreichbar. Empfohlen wird auch der Auskunftsservice der Staatsregierung, Telefonnummer 089/122220 oder per E-Mail an direkt@bayern.de. red