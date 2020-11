Bislang war sein Metier eher die Belletristik, die Fiktion. Jetzt beschäftigt er sich mit realen Fragen in seinem Leben - solchen, die sich sicher auch viele andere Menschen stellen.

So hat der Coburger Autor Ingo A. Schulz unter dem Pseudonym Alexander S. Coburg ins Jahr 2089 geblickt (im Roman "Erdfinsternis - Besuch vom Mond".) Darin geht es um die Folgen der Probleme unserer Zeit: zum Beispiel Klimawandel oder Migration.

Doch zurzeit arbeitet er an einem Sachbuch zu einem Thema, das uns alle früher oder später angeht: Wie werden wir leben, wenn wir älter sind?

"Da stellt sich zum Beispiel die Frage, wie man wohnen will - auch wenn man auf andere angewiesen ist, irgendwann", sagt Schulz. Und bei der Umsetzung seiner Pläne hat der Autor selber erlebt, dass einen das vor große logistische Probleme stellen kann.

Denn altersgerecht, aber selbstbestimmt wohnen, das bekommt man nicht mal eben so. Schulz: "Wir haben uns um eine Wohnung im Wohnpark am Callenberg gekümmert. Der Vorteil dort ist, dass man auch in seinen eigenen vier Wänden leben kann, wenn man einmal zum Pflegefall wird." Das Konzept finde bereits bundesweit Interessenten, sagt Schulz. "Denn man ist dort nicht auf mobile Pflege angewiesen. Solche Angebote zu finden, wird ja ohnehin immer schwieriger."

Allerdings ist die Wohnanlage noch nicht fertiggestellt. Haus verkaufen und einfach umziehen - so hat es also nicht funktioniert. "Das Problem war also, eine Übergangslösung zu finden. Und die habe ich mit meiner Frau auch gefunden, aber nicht jeder hat das Glück, dass er so eine Bleibe auch findet, wenn er sie braucht."

Deshalb rät Schulz jedem, der sich Gedanken über seine Situation im Alter macht, früh damit anzufangen: "Man muss das von langer Hand planen."

Was man darüber hinaus alles planen muss, das findet sich auch in dem Ratgeber, der im Verlaufe des Jahres 2021 erscheinen soll.

Neben Immobilienwechsel und -finanzierung auch Informationen zu Umzug, Betreuungskonzept, Steuern und Versicherungen, Testament, Patientenverfügung, Notfallmappe, Dokumenten- und Datensicherung, Vorsorgeuntersuchungen und körperliche und geistige Fitness.

Schulz: "Man kann das Buch angesichts unseres Pflegenotstandes als eine Art Frühwarnsystem verstehen - nach dem Grundsatz: Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben."

Weitere Informationen zum Autor und seinen bisherigen Werken findet man unter: www.ingo-a-schulz.de oder www.alexander-s-coburg.jimdo.com. red