Wie wäre es einmal mit einem Zeltlager mit den Neustadter Pfadfindern?

Seit 113 Jahren gibt es die Pfadfinder - in Neustadt schon seit 94 Jahren. Wer selbst dabei ist - oder war - der weiß, wie es sich anfühlt, mit Gleichaltrigen die Welt zu erkunden. Eines der Markenzeichen der Pfadfinder ist das Schlafen in Zelten. Die sehen in der Regel auch etwas anders aus als die üblichen Wurfzelte mit Bodenplane und Fliegengitter. Wer schon mal an einem Pfadfinderlager vorbei gekommen ist, der konnte feststellen, die Zelte sind schwarz und von klein bis groß ist für alle Gegebenheiten das Richtige dabei.

Sie dienen als Schlafplatz, Küche, Aufenthaltsraum, Werkstatt - anpassungsfähig eben, wie die Pfadfinder. Einfach los und in die Natur legen? So ist das aber auch bei ihnen nicht. Für den Neustadter Pfadfinderstamm "Löwe von Meissen" geht es in diesem Jahr auf den Jugendzeltplatz "Sauloch" in Rödental. "Eigentlich wollten wir in den Harz fahren aber coronabedingt mussten wir alle Planungen auf Eis legen", erklärt der Stammesführer Patrick Schreier. "Die Vorzeichen haben sich allerdings in den letzten Woche so geändert, dass unter gewissen Voraussetzungen der Zeltplatz "Sauloch" von den Betreibern wieder geöffnet werden kann."Normalerweise schlafen in den kleinen Zelten, Kothen genannt, bis zu sechs Menschen.

Unter Corona ist das so nicht möglich. Es werden also wohl nur die großen Zelte, die sogenannten Jurten, genutzt. So können die Abstandsauflagen eingehalten werden. Die Zelte haben ihren Ursprung bei mongolischen Nomaden. Beim Gestänge binden, Heringe einschlagen und Planen knüpfen werden den Kindern handwerkliche Werte vermittelt und der Teamgeist jeder Gruppe gestärkt.Außerdem bleiben die Gruppen unter sich und werden auch bei Aktivitäten nicht durchgemischt.

Patrick Schreier weiß, dass alles nur dann möglich ist, wenn Infektionsherde minimiert werden: "Die sanitären Anlagen müssen wir noch öfter reinigen und desinfizieren als sonst - aber das wird uns den Spaß am Pfadfindersein nicht verderben." Das Draußensein und spielerisch die Welt erleben, sollen natürlich auch dieses Jahr nicht zu kurz kommen.

Die Heimat kennenlernen

Auch wenn klassische Spiele wie "Schwarz-Weiß" oder "Räuber und Gendarm" aufgrund des direkten Kontakts ausfallen müssen, erarbeitet die Lagerleitung ein Programm für Groß und Klein. Unter dem Motto "Die weite Welt vor unserer Tür" wird den Kindern die eigene Heimat nähergebracht. Geschichten zum Coburger Land, Abenteuer im Wald und Respekt gegenüber Natur und Umwelt sind dabei zentrale Aspekte. oph